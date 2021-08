Wenn Helfer selbst Hilfe brauchen: Notfallseelsorger unterstützen beim Verarbeitern der Erlebnisse nach Einsatz an der Ahr

Der Wunsch, im Ahrtal nach der Flutkatastrophe helfen zu wollen, ist auch im AK-Land riesengroß. Und so haben sich auch Rettungsdienste und freiwillige Helfer auf den Weg in die überfluteten Gebiete gemacht, um Betroffene zu versorgen, Keller auszupumpen, Schutt und Schlamm zu beseitigen. Was nach einem Einsatz diesen Ausmaßes bleibt, ist aber oftmals gar nicht das gute Gefühl, geholfen zu haben. Vielmehr machen sich die schrecklichen Bilder im Kopf breit und die quälende Frage: „Warum konnte ich nicht mehr tun?“