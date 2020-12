Kreis Altenkirchen

Grillen ist in den letzten Jahren zu einer Art Volkssport geworden. In geselliger Runde bei Bratwurst, Steak oder Geflügelspieß zusammen zu stehen, das ist für viele Menschen offenbar die schönste Form der kulinarischen Entspannung. Stefan Krieger hat das längst erkannt: Der Metzgermeister aus Wissen bietet „Show-Cooking“-Sessions für Hochzeiten, Geburtstage, Firmenevents und andere Festlichkeiten an. Was bisher ein Selbstläufer war, wird nun allerdings zur Zitterpartie. Seit Corona das Land beherrscht, hat der Profi-Griller noch keine Buchung entgegennehmen können. Ähnlich geht es anderen Cateren in der Region.