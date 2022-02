Feierliche Orgelmusik, der Einzug in die Kirche und schließlich das Ja-Wort am Altar – für viele Brautpaare war es lange fast selbstverständlich, ihre Ehe nach der standesamtlichen Hochzeit auch unter den Schutz Gottes zu stellen. Dieses Bedürfnis ging in den letzten Jahren allerdings deutlich zurück. Die RZ hat sich deshalb bei zwei Pfarrern aus dem Kreis nach den Gründen für diese Entwicklung und für die Zunahme von freien Trauungen erkundigt.