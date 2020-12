Betzdorf

Die Advents- und Weihnachtszeit steht vor der Tür und wir sorgen uns, wie wir diese Tage mit Familie und Freunden feiern. Schokolade in all ihren Formen gehört für viele unbedingt dazu. Doch der süße Genuss hat einen bitteren Beigeschmack: Armut und ausbeuterische Kinderarbeit gehören noch immer zum Alltag der Kakaobäuerinnen und Kakaobauern. Hauptursache ist das niedrige Einkommen. In Ghana müsste sich das Einkommen einer Familie verdoppeln, um existenzsichernd zu sein. Darum müssen rund zwei Millionen Kinder allein in Ghana und der Elfenbeinküste unter gefährlichen Bedingungen im Kakaoanbau arbeiten.