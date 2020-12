Betzdorf

Vor einigen Tagen fiel den Mitarbeitern des Betzdorfer Weltladens ein Foto von Ernesto Cardenal in die Hände, der auf einer Tournee vor zehn Jahren auch in Altenkirchen Station gemacht hatte. Der kürzlich verstorbene Priester, Politiker und Dichter der Revolution in Nicaragua sagte: „Von diesem Kaffee aus Nicaragua ging die Solidarität mit Nicaragua aus, wofür ich danke.“ Dies war der erste fair gehandelte Kaffee in Deutschland.