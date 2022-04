Die Zahl drei spielt in mythischen Überlieferungen und in der christlichen Glaubenslehre eine große Rolle. Weniger bekannt ist allerdings, dass sie auch in der Musik ihren festen Platz hat. Der ungarische Pianist István Lajkó jedenfalls nahm am Sonntagnachmittag im Altenkirchener Kreisständehaus vor etwa 60 Zuhörern, darunter Landrat Peter Enders, genau diese Zahl ins Visier und das gleich in mehrfacher Hinsicht.