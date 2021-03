Weltgebetstag und das Glaubensfundament: Das Programm im Kreis Altenkirchen

Wie so viele Veranstaltungen derzeit, ist auch der Weltgebetstag (früher: Weltgebetstag der Frauen) an diesem Freitag, 5. März, mit viel Vorsicht geplant worden. Darauf weist der Evangelische Kirchenkreis Altenkirchen in einer Pressemitteilung hin. In diesem Jahr haben die Frauen aus dem Inselstaat Vanuatu im Südpazifik, wo es neben „paradiesischer Optik“ auch viele (klimabedingte) Herausforderungen zu bewältigen gibt, den Weltgebetstag vorgeplant. Das Motto lautet: „Worauf bauen wir?“. Mit dem Bibelwort wollen die Frauen aus Vanuatu ermutigen, das Leben auf den Worten Jesu aufzubauen, die der felsenfeste Grund für alles menschliche Handeln sein sollen. Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, heißt es in einer Bibelstelle bei Matthäus.