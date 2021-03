Weltfrauentag: Wie im AK-Land Frauen gestärkt werden können

Bewirbt sich ein Familienvater auf eine Stelle, wird er vom potenziellen Arbeitgeber wahrscheinlich nicht gefragt, wie er es schaffen kann, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Bei einer Mutter sieht dies aber oftmals noch anders aus. Dabei müsste laut Anke Hollatz vom Verein „Familie & Beruf“ mit Hauptsitz in Altenkirchen diese Frage ganz anders gestellt werden. Nämlich vom Arbeitgeber, der eine Mutter danach fragt, was er tun kann, damit sie Beruf und Familie vereinbaren kann. So könne es gelingen, auch Führungspositionen mit qualifizierten Frauen zu besetzen und von deren weiblicher Kreativität und ganzheitlichem Ansatz zu profitieren.