Kreis Altenkirchen

Wenn ein Baby geboren wird, ist das in jeder Hinsicht ein lebensveränderndes Ereignis. In die Freude, das Staunen, das unbändige Glück mischen sich aber auch manchmal dunkle Wolken, wenn man feststellt, dass man noch so viele Bücher gelesen, sich noch so gut vorbereitet haben kann und sich trotzdem hilflos und überfordert fühlt. Gut, wenn man ein starkes soziales Netz hat, Eltern, Großeltern, Geschwister, die hier helfen und zur Hand gehen.