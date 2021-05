Weitere 14 Infektionen in der VG Hamm: Inzidenz im Kreis Altenirchen bleibt über 100

Zwar ist die Sieben-Tage-Inzidenz im AK-Land am Freitag leicht von 110,2 auf 108,7 gesunken. Doch zwei Fakten geben an Sieg und Wied weiter Anlass zur Sorge: Der Kreis Altenkirchen ist mittlerweile der einzige der 24 Landkreise, dessen Inzidenz noch über 100 liegt. Zudem bleibt die Verbandsgemeinde Hamm der „Treiber“, was die Corona-Infektionszahlen anbelangt. 14 der 24 am Freitag registrierten Neuinfektionen sind der kleinen VG zuzurechnen. Von einem einzelnen Ereignis als Auslöser einer Infektionskette ist weiter nichts bekannt. Am Montag hatte die Kreisverwaltung mitgeteilt, der überproportionale Anstieg rund um Hamm sei in „größeren Familienverbänden“ zu verzeichnen.