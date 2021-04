Kreis Altenkirchen

Weiter leichte Entspannung im Kreis Altenkirchen: Corona-Inzidenz sinkt auf 107,1

25 laborbestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet die Kreisverwaltung am Donnerstag. Damit wurden seit Beginn der Pandemie im März 2020 im AK-Land 4156 Infektionen nachgewiesen. Aktuell sind 569 Personen im Kreis positiv getestet, bei rund 90 Prozent handelt es sich um eine Virus-Mutation. 22 Menschen sind derzeit in stationärer Behandlung. Als genesen gelten 3493 Menschen, 94 Frauen und Männer aus dem Kreis sind an oder mit Covid-19 gestorben.