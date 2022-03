Etwa ein Dutzend Siegerländer und Wäller von der Bibel- und Missionshilfe Ost (BMO) mit Sitz in Weitefeld befüllen derzeit in Herdorf in der Kupferhütte 5a einen mächtigen Speditions-Lkw mit allerlei Hilfsgütern für ukrainische Kriegsflüchtlinge in Rumänien.