Weitefelder Firma Rox-Technik feiert 75-jähriges Bestehen: Lange Tradition ist Basis für den Erfolg

Wenn ein Unternehmen auf eine 75-jährige Geschichte zurückblicken kann, dann hat es vieles richtig gemacht. Das Unternehmen Rox-Klimatechnik, führender Anbieter von Anlagen für die Raum- und Prozesslufttechnik mit Sitz in Weitefeld, ist seit einem dreiviertel Jahrhundert erfolgreich am Markt, und die Zeichen stehen aktuell auf Wachstum.

Anzeige

Allein die Tatsache, dass sich die Zahl der Mitarbeiter in den vergangenen drei Jahren um etwa 30 auf 100 erhöht hat, spricht für sich.

Dem besonderen Jubiläum widmete das Unternehmen um Geschäftsführer Marco Fischbach zwei Festtage. Am ersten Tag wurde in einem festlichen Ambiente gemeinsam mit Kunden und Geschäftspartnern gefeiert. Der zweite Festtag galt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einschließlich der „Ruheständler“ und ihren Familien. „Wir sind stolz darauf, auf eine so lange Tradition zurückblicken zu können und schauen gleichzeitig voller Zuversicht in die Zukunft“, sagte Marco Fischbach. Er betonte, wie wichtig das kompetente Team und die gute Zusammenarbeit mit den Partnern für den Erfolg des Unternehmens seien.

Wirtschaftsförderer vom Kreis Altenkirchen gratulieren

Zu den ersten Gratulanten gehörten Lars Kober und Iris Scharenberg-Henrich von der Wirtschaftsförderung im Kreis Altenkirchen. „Wir freuen uns sehr, ein so engagiertes und erfolgreiches Unternehmen in unserem Kreis zu wissen, das zugleich auch als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb eine sehr wichtige Rolle für unsere Region übernimmt“, so Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung.

Die Rox-Klimatechnik GmbH produziert und vertreibt raumlufttechnische Geräte mit integrierter Kälte- und Heiztechnik, Wärmerückgewinnung und integrierter Regelungstechnik. Die Anlagen befinden sich meist nicht im Wohnhausbereich, sondern in so genannten „Nichtwohngebäuden“, beispielsweise Krankenhäusern, Bürogebäuden, Industrieanlagen, Produktionsstätten, Rechenzentren und Restaurants. Die Geräte können für Luftströme zwischen 1000 Kubikmeter in der Stunde und 100.000 Kubikmeter in der Stunde ausgelegt werden. Rox-Klimatechnik ist somit Partner von Planern, Anlagenbauern und Anlagenbetreibern. Die Geräte und Komponenten, die weltweit im Einsatz sind, sind keine Serienprodukte, sondern individuell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten.

Ursprünge des Unternehmens gehen auf Betzdorfer Firma Nickel zurück

Die Ursprünge des Unternehmens gehen auf die Firma Nickel in Betzdorf zurück. Im Jahr 1949 wurde Rox als Tochtergesellschaft von Nickel gegründet und gehört heute zur Rosenberg Gruppe (Künzelsau), einer der führenden Anbieter von Ventilatoren und Klimatechnik in Europa. Vor dem Hintergrund des kontinuierlichen Wachstums ist auch für die Firma Rox die Suche nach Fachkräften ein zentrales Thema. Als eingetragener Kälte-, Heizungs- und Elektrofachbetrieb sorgt das Unternehmen mit sieben Ausbildern für den eigenen „Nachwuchs“, sowohl im gewerblichen als auch im kaufmännischen Bereich. red