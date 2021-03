Lange hat die Ortsgemeinde darauf hingearbeitet – in knapp zwei Wochen ist es endlich soweit: In Weitefeld soll nach Ostern mit der Erweiterung des Neubaugebiets „Fortsetzung Waldweg“ (dritter Bauabschnitt Buchenweg) begonnen werden. Das gab Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler jetzt im Gemeinderat bekannt. Am 6. April sollen die Bagger für die Tiefbauarbeiten anrücken.