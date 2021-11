Die Ortsgemeinde Weitefeld will im Jahr 2022 mit der Thematik Gewerbegebiet „zum Ende kommen“. Die Kommune beabsichtigt, die erstmalige Herstellung der Gewerbegebietsstraße im Gewerbegebiet „Auf der Schinning“ im nächsten Jahr auszuführen. So beschloss es am Dienstagabend der Ortsgemeinderat.