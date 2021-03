Weitefeld: Hausarzt-Stelle bleibt vorerst verwaist

In Weitefeld schwinden die Hoffnungen auf eine zeitnahe Fortführung der ortsansässigen Hausarztpraxis. Nachdem Anfang Januar bekannt geworden war, dass die Allgemeinmedizinerin Silvia Schneider ihre Praxis zum 31. März schließen wird, hatte sich Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler zusammen mit der Verbandsgemeindeverwaltung in Daaden um eine kurzfristige Lösung bemüht, mit dem Ziel, dass die hausärztliche Versorgung in der 2300-Einwohner-Gemeinde nahtlos aufrechterhalten bleibt – jedoch offenbar ohne Erfolg.