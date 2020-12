Weitefeld

Wer tagtäglich in der Region unterwegs ist, wird sich mitunter die Frage stellen, was sich hinter den Fassaden mancher Unternehmen verbirgt: Wer arbeitet da? Und was machen die überhaupt? Auch die Firma Prior 1 (Englisch gesprochen: one), die sich vor knapp zwei Jahren in Weitefeld angesiedelt hat, dürfte allein schon wegen der markanten schwarzen „Hülle“ ihres modernen Gebäudes bei so manchem die Neugier geweckt haben.