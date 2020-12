Weitefeld

Die Erschließung des dritten Bauabschnitts Buchenweg in Weitefeld erfolgt als Kompletterschließung. Der Ortsgemeinderat verständigte sich mehrheitlich darauf, bei einer Gegenstimme von Dirk Michel (FWG). Bislang erfolgten Erschließungen in zwei Bauabschnitten. „Wir können in diesem kleinen Gebiet mal einen Versuchsballon starten“, meint Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler.