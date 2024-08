Plus Biersdorf

Weit über Ortsgrenzen beliebt: Café füllt auch Lücke im Biersdorfer Dorfleben

i Ohne sie läuft nichts im Biersdorfer Dorfcafé (von links): Martina Best, Margarethe Reusch und Christine Reinhardt. Foto: Daniel-D. Pirker

In Zeiten des schwindenden ehrenamtlichen Einsatzes, ragen Martina Best, Christine Reinhardt und Margarethe Reusch heraus. Die drei Frauen organisieren das Dorfcafe in Biersdorf und sind mit viel Herzblut dabei. Was macht die Veranstaltungsreihe, die sogar Besucherinnen aus der Stadt Herdorf anzieht, so besonders?