Kreis Altenkirchen

Im vergangenen Jahr haben sich 55 Opfer von Straftaten an die Außenstelle Altenkirchen des Weißen Rings (in eigener Schreibweise Weisser Ring) gewandt. Vielen konnte erfolgreich Hilfe und Beistand geleistet werden, denn die meisten Verbrechensopfer sind nicht in der Lage, das Erlebte allein zu bewältigen, heißt es in einer Pressemitteilung, in der die Opferorganisation auf das Jahr 2019 zurückblickt. Neben der Opferbetreuung wurden demnach in vielen Fällen die Kosten für die Erstberatung bei Rechtsanwälten oder Psychologen geleistet. Ferner stellte die Außenstelle Altenkirchen hilfsbedürftigen Opfern von Straftaten insgesamt mehr als 9000 Euro zur Verfügung.