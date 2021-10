Die evangelische Kirche in Kircheib gehört zu den ältesten Kirchen im Westerwald. Die Basilika stammt aus dem 12. Jahrhundert. Kein Wunder also, dass die Zeit, Wind und Wetter ihre Spuren hinterlassen haben. Mittlerweile sind die Fugen des altehrwürdigen Gemäuers brüchig geworden und lösen sich aus dem Mauerwerk. Derzeit sind Spezialisten vor Ort, um die porösen Fugen zu entfernen und wieder neu zu befüllen. Was sich eigentlich relativ unspektakulär anhört, ist es in der Praxis allerdings nicht.