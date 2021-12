Weihnachtslieder sorgen für Freude und Zuversicht in einem zweiten schwierigen Coronajahr. Die Streicherklasse 5e des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf-Kirchen nutzte am letzten Schultag die große Pause, um Mitschüler und Lehrer mit einem kleinen Ständchen in die Weihnachtsferien zu entlassen.