Wissen

Ein Bäcker, der Brot backt, ein Friseurmeister beim Haareschneiden oder eine illustre Runde beim Skatspielen in einer bekannten Wissener Kneipe. Nein, wir befinden uns keineswegs an einem belebten Tag im Zentrum der Siegstadt, sondern im katholischen Pfarrhaus, wo Pfarrer Martin Kürten seit vielen Jahren in der Adventszeit seine Weihnachtskrippe in liebevoller und sehr zeitaufwendiger Arbeit herrichtet.