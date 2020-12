Weihnachtsgottesdienste im Kreis Altenkirchen: Was geht, was geht nicht?

Kreis Altenkirchen

Stille Nacht! Weihnachten in einem außergewöhnlichen Jahr ist auch in den heimischen Kirchen anders und stiller. Die belastenden Infektionszahlen, neue Erkenntnisse zu Ansteckungsgefahren und das noch mal gewachsene Bedürfnis, wirklich alles Menschenmögliche zur Eindämmung der Pandemie zu unternehmen, führen dazu, dass es im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen zu diesem Weihnachtsfest mehr Online-Gottesdienste und sehr wenige Präsenzgottesdienste geben wird. Die evangelischen Kirchengemeinden Daaden (die RZ berichtete), Freusburg, Hilgenroth, Kirchen und Mehren-Schöneberg haben schon die Entscheidung getroffen, dass sie vorerst bis zum 10. Januar überhaupt keine Gottesdienste in Präsenz anbieten werden. In den anderen Gemeinden setzt man auf „kleine“ Angebote, teils – an Heiligabend – auch „Open Air“ oder als Autogottesdienste.