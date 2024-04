Plus Friesenhagen Weihnachtliches begeistert bei Frühlingskonzert: Mehrzweckhalle Friesenhagen ausverkauft Von Michael Kupper i Dirigent Sebastian Gottfried und der Musikverein „Concordia“ Friesenhagen ernteten für ihr Frühlingskonzert großen Applaus. Foto: Michael Kupper Ein fantastisches Frühlingskonzert bot der Musikverein „Concordia“ Friesenhagen am Samstagabend den rund 300 Zuhörern in der ausverkauften Mehrzweckhalle neben der Grundschule. Gleich zu Beginn begeisterten die Kids des Musikvereins unter Leitung von Marcel Schulte mit den Stücken „Zauberland“ und dem aus Neuseeland stammenden „Wellerman“. Lesezeit: 3 Minuten

Unterstützt wurden die knapp zehn Nachwuchskräfte von einigen jungen Musikern aus dem Konzertorchester. Den verdienten Applaus belohnten die Kids mit dem rockigen Popsong „Shut up and Dance“. Auf den gelungenen Einstieg baute das Konzertorchester mit dem Marsch „Pioneers of the Lowlands“ des niederländischen Komponisten Jacob de Haan kraftvoll auf, gefolgt ...