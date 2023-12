Plus Hamm Weihnachtliche Tradition in Hamm: Heiligabend wird ökumenischer Gottesdienst im Freien zelebriert Die Tradition der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, am Heiligen Abend zur Einstimmung auf Weihnachten gemeinsam mit der Bevölkerung einen Familiengottesdienst im Freien zu feiern, wird auch in diesem Jahr im Raiffeisengeburtsort fortgesetzt. Von Rolf-Dieter Rötzel

Der ökumenische Gottesdienst findet am Sonntag, 24. Dezember, 15 Uhr, auf dem Synagogenplatz in Hamm statt. Gestaltet wird dieser von Pfarrer Andreas Stöcker (evangelische Kirchengemeinde) und Pater Jose (katholische Kirchengemeinde). Vor nunmehr 19 Jahren trafen sich die beiden Kirchengemeinden in der Adventszeit unter dem Leitgedanken „Was zusammen gehört, wird zusammen ...