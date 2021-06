Weichenstellung in Alsdorf: IG Metall spricht sich gegen die Rente mit 68 aus

Betzdorf/Alsdorf. Die IG-Metall-Geschäftsstelle in Betzdorf in der Wilhelmstraße hat eine neue Mitarbeiterin. Der Erste Bevollmächtigte Uwe Wallbrecher stellte sie gemeinsam mit seinen Funktionärskollegen Nicole Platzdasch (Politische Sekretärin), Bruno Köhler (Zweiter Bevollmächtigter), Steffen Schmidt (Politischer Sekretär) und Rüdiger Schnitzler (Betriebsratsvorsitzender der Wissener Firma Inno Friction, vormals Schaeffler), während eines Pressegesprächs im Haus Hellertal in Alsdorf vor. „Wir werden jünger und weiblicher“, so der Funktionär. Derya Catalirmak ist von Beruf Fachverwaltungsangestellte und hat deutsche und internationale Wirtschaftswissenschaften an der Universität Siegen studiert.