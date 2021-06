Für die Kindertagesstätte „Zauberwald“ in Wallmenroth bedeute das zum 1. Juli in Kraft tretende neue Kita-Gesetz eine „deutliche Verschlechterung“. Dies sagte Ortsbürgermeister Michael Wäschenbach im Ausschuss für Dorfentwicklung, Demografie und Generationen. So falle für die Kita eine Stelle weg. Zudem werde die Freistellung für Leitungsaufgaben gekürzt, was sich negativ auf die Zeit für Elternarbeit und Verwaltung auswirken werde.