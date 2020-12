Betzdorf

Die Corona-Pandemie hat Ende der Woche am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Betzdorf zugeschlagen: Eine unbekannte Zahl von Schülern der Klassenstufen 8, 9, 10 und 13 haben sich nach Angaben des Kreisverwaltung Altenkirchen mit dem Virus infiziert. Das bestätigte zudem der kommissarische Schulleiter, Studiendirektor Joachim Langhauser, gestern auf RZ-Anfrage. Deswegen bleibe das Gymnasium am Montag zunächst einmal komplett geschlossen.