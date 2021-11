Kreis Altenkirchen

Wegen massiv steigender Corona-Fallzahlen: Kreis hält Kontaktverfolgung nun für unmöglich

Aufgrund weiterhin massiv steigender Corona-Fallzahlen auch im Kreis Altenkirchen – am Montag wurden allein 75 neue Infektionen bestätigt, am Dienstag waren es 77 – ist das Gesundheitsamt des Kreises wie andere Gesundheitsämter derzeit nicht mehr in der Lage, die infizierten Personen in der bisherigen Weise zu kontaktieren sowie die daran anknüpfende Cluster-Kontaktnachverfolgung durchzuführen. Darauf weist das Kreishaus in einer Pressemitteilung hin.