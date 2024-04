Plus Herdorf

Wegen Krankheit: Nur noch ein Hausarzt in Herdorf

i Nur noch ein Hausarzt in Herdorf Foto: Thomas Leurs

Wer bei der Arztpraxis von Dr. Varol Duagi in Herdorf anruft, erhält derzeit die Bandansage: „Unsere Praxis bleibt aus gesundheitlichen Gründen bis Ende April 2024 geschlossen.“ Damit ist eine von zwei Hausarztpraxen nur noch eine für Patienten geöffnet. In den sozialen Medien macht sich Unmut über die Ärztesituation Luft. Wie konnte es so weit kommen? Und wie kann den Patienten zumindest kurzfristig geholfen werden?