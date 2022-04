Der Boykott der Werkausschusssitzung am Montag vor einer Woche durch die Mitglieder der CDU schlägt kreispolitisch hohe Wellen. Während die Christdemokraten den Schritt mit dem nicht mehr vorhandenen Vertrauen in den Kreisbeigeordneten Gerd Dittmann und in Werner Schumacher, Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB), begründen, wehren sich diese gegen die erhobenen Vorwürfe.