Ein 34-jähriger Afghane muss drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis, nachdem er in Altenkirchen in 35 Fällen geringe Mengen Marihuana an Minderjährige sowie in einem Fall an einen 20-Jährigen verkauft hat. Dieses Urteil fällte die Sechste Strafkammer des Landgerichts Koblenz unter dem Vorsitzenden Richter Andreas Bendel.