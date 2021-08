Micha Krämer verlegt seine Lesung: Statt wie geplant in der Stadthalle, liest der Krimiautor nun am Samstag, 28. August, ab 20 Uhr, auf dem Parkplatz unter dem Busbahnhof in Betzdorf. Der Schauplatz ist bekannt von der Veranstaltung „Faszination am Fluss“. Die steigenden Corona-Zahlen bereiten dem Kausener Sorgen.