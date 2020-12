Altenkirchen-Flammersfeld

Der Alltag ist derzeit noch in den meisten Lebensbereichen ausgebremst. Während Einzelhändler in dieser Woche wieder öffnen durften, sind die Bürgerbüros der Rathäuser in Altenkirchen und Flammersfeld derzeit noch für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Folge: Hier stapeln sich derzeit die Ausweise, die wegen der coronabedingten Schließung der Verwaltungen seit Mitte März nicht abgeholt werden konnten.