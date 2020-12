Wegen Corona: Erneutes Aus fürs beliebtes „Café Auszeit“ in Kirchen

Kirchen

Sie wollten einen Ort der Begegnung schaffen für alle Bürger in Kirchen, ganz gleich welcher Konfession. Im „Café Auszeit“ war jeder willkommen. Nun macht Corona den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Kirchen einen Strich durch die Rechnung, und das zum zweiten Mal in diesem Jahr: Schon im Frühjahr war der beliebte Treff im Foyer des Gemeindezentrums geschlossen worden; erst seit Oktober war er wieder offen für den gemütlichen Plausch unter Bekannten, für Familien und Senioren. Leckerste selbst gebackene Torten, Waffeln, Kaffee, Cappuccino und Latte macchiato waren immer Donnerstagsmorgens und -nachmittags das Markenzeichen. Dazu kommen allerlei hochwertige Spielzeuge für die Kinder. Schweren Herzens haben sich die ehrenamtlich tätigen Frauen entschlossen, ihr Café wegen der zweiten Corona-Welle bis kommendes Jahr zu schließen.