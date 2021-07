Leider muss der Vorstand des Vereins Erntedankfest Friesenhagen die traurige Entscheidung treffen und das diesjährige Erntedankfest absagen. Eigentlich hätte es vom 18. bis 20. September stattgefunden. In diesem Jahr eigentlich an dem Wochenende, da die Bundestagswahl am 26. September ansteht. In der hier abgedruckten Mitteilung verdeutlicht der Vorstand auch die Gründe für die Absage.