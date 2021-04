Wegen bundesweiter Corona-Notbremse: Sonderregeln für das AK-Land fallen ab sofort weg

Die bisherige Allgemeinverfügung werde zunächst nicht verlängert, teilt die Kreisverwaltung mit. „Damit gelten das Infektionsschutzgesetz und eventuell ergänzende weitere Landesregelungen.“

Eine neue Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie lag am Freitag zwar noch nicht vor, fest steht laut Kreishaus aber bereits: Die Schulen werden bis zu den Pfingstferien im Wechselunterricht bleiben. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 165 überschreitet, ist der Übergang in den Fernunterricht und Notbetreuung vorgesehen. Darüber hat das Bildungsministerium die Schulen und Eltern informiert.

Neu ist ein verpflichtender Test in der Schule: Bisher waren die Selbsttests Schüler in Rheinland-Pfalz ein freiwilliges Angebot. Wer nicht am Test teilnimmt und auch keinen anderen negativen Testnachweis vorlegt, darf ab kommender Woche nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen.

Die Kitas, die bislang aufgrund der Allgemeinverfügung im Regelbetrieb bei dringendem Bedarf waren, können unterdessen laut Kreissprecher Andreas Schultheis in den regulären Betrieb zurückkehren. Die Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr, die im AK-Land bereits seit Anfang März in Kraft war, greift nun laut Bundesnotbremse erst ab 22 Uhr. Und noch eine Sonderregelung fällt weg. Eine Maskenpflicht für die Fußgängerzone – etwa in Altenkirchen oder Betzdorf – gilt nicht mehr. mif