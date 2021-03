Angesichts der weiter hohen Infektionszahlen und der Sieben-Tage-Inzidenz über 100 auch in den vergangenen Tagen im Kreis Altenkirchen verlangt die Landesregierung die Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bis einschließlich Sonntag, 28. März, zu verlängern. Darauf weist die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung hin. Was das für Bürger heißt.