Wechsel im Dekanat Kirchen: Pfarrer Kipper geht – Nachfolger Jünemann wird auch neuer Dechant

Kreis Altenkirchen

Im Dekanat Kirchen tut sich einiges im Advent, speziell in der Pfarreiengemeinschaft Niederfischbach-Mudersbach und der Pfarreiengemeinschaft Heller- und Daadetal. Während letztere (mit den Pfarreien St. Aloisius Herdorf und Alsdorf St. Peter und Paul) seit Jahren keinen eigenen Pfarrer mehr hat, wird erstere seit acht Jahren von Pfarrer Christoph Kipper (41) betreut. Beides ändert sich am 1. März: Kipper geht nach Prüm in der Eifel, wo er Dechant wird. Für ihn kommen zwei Pfarrer zu uns, die gemeinsam für die beiden Pfarreiengemeinschaften zuständig sind – damit haben auch Heller- und Daadetal wieder einen Pfarrer. Und einer der beiden, Augustinus Jünemann (52), der bislang im Dekanat Bad Kreuznach tätig war, soll sodann neuer Dechant des Dekanats Kirchen werden.