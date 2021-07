Wechsel an der Spitze der SPD-Fraktion im Kreistag Altenkirchen: Bernd Becker löst Andreas Hundhausen ab

Die SPD-Fraktion im Kreistag wird künftig von Bernd Becker geführt. Das ist das Ergebnis einer Sitzung, in der Andreas Hundhausen seinen Rückzug aus der Fraktionsspitze angekündigt hatte. Für Becker ist es eine Rückkehr in dieses Amt, das er bis vor fünf Jahren noch innehatte. „Ich verstehe mich als Interimslösung bis 2024“, steckt er im Gespräch mit unserer Zeitung klar einen zeitlichen Rahmen ab. Perspektivisch sieht der langjährige DGB-Kreisvorsitzende auch das Amt des SPD-Fraktionschefs eher bei der „Generation der 40-Jährigen“ angesiedelt. „Die sollten dann Verantwortung übernehmen“, so der Pensionär weiter.