Als seine letzte Amtshandlung hat der scheidende Direktor der Berufsbildenden Schule (BBS) Wissen, Oberstudiendirektor Reinhold Krämer, in einer kleinen Feierstunde seine zweite Stellvertreterin, Studiendirektorin Annette Seifner, in den Ruhestand verabschiedet und zugleich Studiendirektorin Annette Schimmel als deren Nachfolgerin ernannt. Laut der Pressemitteilung wurde vielfach bedauert, dass der personelle Wechsel Corona-bedingt nur in sehr kleinem Rahmen gewürdigt werden konnte.