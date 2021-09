We AHR together: Männergesangverein Liederkranz dabei

Der Initiator der Benefizveranstaltung „Wir für Euch – We AHR together! vom 10. bis 12. September am Heimatmuseum Kirchen, Guenter Weber (DJ guenter/Sonar Promotion), zeigt sich weiterhin mehr als positiv gestimmt.

Er konstatiert: „Es ist weiterhin so bemerkenswert, wer alles zum Gelingen der Veranstaltung beiträgt. Die Aktion wird getragen von so vielen Einzelpersonen, Vereinen, Firmen bis hin zu dem örtlichen Bauhof sowie Mitarbeitern der Stadt Kirchen.“

Und die versprochenen Überraschungen für den Familientag am Sonntag, 12. September, bleiben nicht aus: Neben dem Stadtorchester Kirchen konnte auch der Männergesangverein Liederkranz Kirchen ins Boot geholt werden – um den Vorstandsvorsitzenden Stefan Schlemper, der kurzerhand eine Unterstützung der Veranstaltung zusagte. Der Kirchener Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen freut sich über die Initiative von Weber und dessen Team: „Ich bin froh, dass sich so viele Menschen jetzt engagieren, um weiter Spendengelder für die Menschen im Ahrtal zu sammeln. Das Benefizwochenende bietet die richtige Gelegenheit, hier ein bisschen Hilfe zu leisten.“

„Heiß wie Frittenfett“, so fasst Steffen Wüst, der Sänger der überregional bekannten Band Unart aus Siegen, stellvertretend für die Band seine Vorfreude mit Blick auf das anstehende Benefizkonzert am Freitag, 10. September, zugunsten der Flutopfer zusammen. „Nach fast über anderthalb Jahren ohne Auftritte hat man eine Durststrecke hinter sich, die schon an den Nerven gezehrt hat“, so Wüst weiter.

„Wir freuen uns unglaublich auf den Auftritt um das Heimatmuseum in Kirchen – und dabei zu sein und auch noch etwas für den guten Zweck beisteuern zu können.“ Nicht viel anders ist das Resümee von Björn Hintze, der für die Band Live & Acoustic spricht, die am Samstag im Zuge der dreitägigen Konzertreihe „We AHR together“ ihren Auftritt hat: „Wir freuen uns riesig, nach so langer Zeit endlich noch mal vor Publikum spielen zu dürfen. Und wenn wir dann damit noch einen kleinen Teil zur Bewältigung dieser furchtbaren Katastrophe beitragen können, macht uns das sehr stolz und dankbar. Das macht den Abend noch emotionaler!“

Klare Worte findet auch Kult-DJ Hansi aus Kirchen, der mit Rat und Tat die Benefizveranstaltung unterstützt und auch in der Vergangenheit immer wieder Veranstaltungen rund um das Heimatmuseum und in Kirchen bereichert hat: „Ich freue mich sehr auf das zweite Wochenende im September, auf das Wiedersehen bekannter Gesichter und ein Zusammensein, das wir alle so schmerzlich vermisst haben.“ Weitere wichtige Infos rund um die Aktion in Kirchen sind im Internet zu finden: wirfuereuchweahrtogether.de

Und so kommt man an die Tickets für das Unart-Konzert am Freitag, 10. September, die 14 Euro kosten: www.ku-rz.de/unart

Hier gibt es Tickets für das Konzert der Band Live & Acoustic am Samstag, 11. September (ebenfalls 14 Euro): www.ku-rz.de/acoustic

Und hier bekommt man Eintrittskarten für das Familientagskonzert am Sonntag, 12. September (Eintritt frei): www.ku-rz.de/stadtorchester

Auch Direktspenden für die Flutopfer sind selbstverständlich sehr willkommen. Die Daten des Spendenkontos: DE 50.5735.1030.0155 3896 87.