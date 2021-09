We AHR together: Kirchen musiziert für Flutopfer

An DJ Hansi ist ein Entertainer verloren gegangen: Das Vorspiel des neu formierten Kirchener Stadtorchesters unter Leitung von Günter Köhler lobt er als „wunderbare Sache“, dann preist er die Erbsensuppe der Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen an und fordert schließlich die Besucher auf, dem Kuchenbuffet der katholischen Frauengemeinschaft Kirchen „Applaus zu spenden“. DJ Hansi gibt jedenfalls alles, damit sich das Publikum bei der Benefizveranstaltung: „Wir für euch – We AHR together“ zugunsten der Flutopfer wohlfühlt.