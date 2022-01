Ein erneuter Fall von Vandalismus hat sich am Regiobahnhof in Wissen ereignet. In den Tagen um die Jahreswende beschädigten bislang unbekannte Täter die Toilettenanlage an den Bahnsteigen. Doch anders als bei einem ähnlichen Vorfall vor rund einem Jahr gibt es diesmal Bilder der Videoüberwachung. Eine Identifizierung der Täter scheint möglich.