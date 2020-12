Krunkel

In Zeiten, in denen die Sommer immer heißer und die Niederschläge immer weniger werden, lässt sich erahnen, was Wasserknappheit im Lebensalltag bedeuten könnte. Denn in unseren Breitengraden können sich die Menschen glücklich schätzen, stets und verlässlich mit frischem Wasser versorgt zu werden. Das war nicht immer so. Vor einigen Jahrzehnten noch musste das Wasser aus Brunnen ins Haus geschafft werden und nicht selten verschmutzte das kostbare Nass und sorgte für Erkrankungen. Wie die Menschen in Epgert und Krunkel sich damals mit Wasser versorgt haben, zeigt der Wasserweg Krunkel-Epgert auf, der am Samstag, 19. September, um 15 Uhr am Pavillon im Dorfmittelpunkt Krunkel, eröffnet wird.