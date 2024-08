Plus Betzdorf Wasserrad am „Rainchen“ in Betzdorf installiert: Ehrenamtler wollen Probleme mit Bauausschuss angehen Von Gaby Wertebach i Das Foto zeigt von links Kümmerer Rainer Buchen und die Ehrenamtler Matthias Wroblewski und Gerhard Muhl bei der Installation des Wasserrads in den Rainanlagen. Foto: Gaby Wertebach Wer hat schon einmal ein eigenes Wasserrad gebaut oder ausprobiert? Wohl die wenigsten Kinder haben dazu heute noch die Möglichkeit. Die zündende Idee kam dem Dauersberger Gerhard Muhl, der sich ehrenamtlich in der vierzehnköpfigen Projektgruppe „Ich bin dabei“ gemeinsam mit sechs Aktiven um die Rainanlagen in Betzdorf kümmert. Lesezeit: 2 Minuten

In jedem Jahr machen Opa Gerhard und die Enkel Henri (10) und Hannes (9) ein gemeinsames Projekt. So kam es zu der tollen Idee in Muhls Werkstatt ein Wasserrad für die Rainanlagen, im Volksmund liebevoll „Rainchen“ genannt, zu bauen. In nur zwei Tagen hatte das kreative Dreiergespann mit viel Spaß ...