Plus Kirchen/Freudenberg

Was Menschen auf der Flucht erleben: Film des Syrers Rani Al Ali aus Kirchen feiert Premiere

Von Claudia Geimer

i Filmemacher Rani Al Ali aus Kirchen (2. rechts) gibt während der Dreharbeiten in Kirchen den Darstellern Anweisungen. Sein Kurzfilm „Entfremdung“ über Erfahrungen auf der Flucht feiert in Freudenberg Premiere. Foto: Archiv Rani Al Ali

„Entfremdung“, so lautet der Titel des Kurzfilms, der während des Internationalen Begegnungsfestes am Sonntag, 9. Juni, zum Ausklang um 17 und 18 Uhr in den Räumen der katholischen Kirchengemeinde in Freudenberg, Friedenshortstraße 13, gezeigt wird. Regisseur ist der junge Syrer Rani Al Ali aus Kirchen. Der Film erzählt in gut 20 Minuten die Geschichte einer Flucht, mit all ihren Widrigkeiten.