Was kostet der Quadratmeter in Birken-Honigsessen? Einheitliche Preise im Neubaugebiet

i Vor Ort machten sich Ratsmitglieder und Bauwillige ein Bild vom Fortschritt der Erschließungsarbeiten. Aus der einstigen Wiese ist inzwischen ein attraktives Baugebiet mit herrlicher Hanglage und guter Fernsicht geworden. Erkennbar sind zentrale Elemente wie der Verlauf von Fahrbahn und Gehweg. Foto: Elmar Hering

Die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet „Oststraße“ in Birken-Honigsessen sind in den vergangenen Wochen gut vorangekommen. 30 Baugrundstücke entstehen dort, 29 davon sind in Besitz der Ortsgemeinde. Aus diesem Anlass hat der Rat jetzt den Verkaufspreis pro Quadratmeter festgelegt.