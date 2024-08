Plus Wissen Was GlasfaserPlus zu Rückzug aus Wissen sagt: Netzausbau muss sich rentieren Von Elmar Hering Überall in der Republik verspricht der Glasfaserausbau schnelles Internet. Dass er aber auch schnell mal zur Verärgerung führen kann, war zuletzt in Wissen offenkundig – nicht nur wegen der vielen Baustellen an Straßenrändern, sondern auch wegen des äußerst kurzfristigen Rückziehers der Telekom-Tochter GlasfaserPlus (unsere Zeitung berichtete). Das Kommunikationsunternehmen nennt dafür wirtschaftliche Gründe. Lesezeit: 2 Minuten

Frühzeitig hatte die Telekom-Tochter ihr Interesse am Netzausbau in der Siegstadt bekundet, allerdings schloss die Kommune nur mit dem Mitbewerber Deutsche Glasfaser einen Kooperationsvertrag – nur in deren Auftrag wurde also an vielen Stellen in der Stadt gebuddelt. Gleichwohl vertrauten viele Wissener Hausbesitzer auf die GlasfaserPlus und auf eine gesunde ...